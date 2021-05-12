Ereğli’de bayram namazı kılınacak yerler açıklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Kaymakamlığı Bayram namazı ile ilgili açıklama yayınladı.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, bayram namazı kılınacak yerler ve dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı. Kısıtlamaya ilişkin bilgiler verilen açıklamada ilçe merkezi ve köylerde bayram namazına gidecek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Açıklamada,

“İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda, Cami ve ibadethanelerde alınacak önlemler göz önünde bulundurularak; 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Bayram namazı, Kdz.Ereğli İlçe Merkezinde;

Tüm camilerimizde kılınacağı gibi,

Kdz.Ereğli Lisesi Kapalı Spor Salonu

İbrahimSüheyla İzmirli Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu

Kavaklık Mahallesindeki Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda ve

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait Şehit Vefa Karakurdu (Beyçayırı) Stadında kılınacaktır.

Köylerde de ise tüm camilerimizde, cami içerisi ile bahçesi veya avlularında gerekli sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak Bayram namazı kılınabilecektir. Bayram namazı nedeniyle;

Cemaat yanında şahsi seccadelerini getireceklerdir.

Koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacaktır.

Bayram namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunludur. Maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecektir.

Bayram namazı kılınacak yerlerin girişlerinde, herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi ve vücut ısısının (ateş) ölçülmesi sağlanacaktır.

Namaz kılınacak yerler azami kapasitesine ulaştığında, buralara cemaatin girmesine müsaade edilmeyecektir.

Evde izolasyonda olan kişiler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları esastır. Bayram Namazı ile ilgili İçişleri Bakanlığınca alınacak karar ayrıca Basın aracılığı ile bildirilecektir" denildi.

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