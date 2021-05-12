Şehadet haberini televizyondan öğrendiği oğlu için Antalya'dan Zonguldak'a taşındı Şehit babası Ahmet Kayık: "Beni bu şehirde oğlumdan başka bağlayan hiç bir şey yok”

İstanbul’da 2001 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen 25 yaşındaki Haşim Kayık’ın annesi ve babası, şehit oğullarına yakın olabilmek için Antalya’dan Zonguldak’a taşındı.

İstanbul’da 2001 yılında polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Haşim Kayık’ın annesi ve babası, arife günü şehit oğullarına dua etmek için şehitliğe geldi. 20 yıl önce şehit düşen Haşim Kayık’ın annesi ve babası, oğullarının kabrini ziyaret ederek dualar okudu. Duanın ardından baba Ahmet Kayık, “Oğul bizi erken bıraktın oğul” diyerek mezarını okşadı.



“Oğlumun şehit olduğunu televizyondan öğrendim”

Oğlu şehit olduktan sonra Zonguldak’a yerleştiğini ifade eden Ahmet Kayık, “Takdiri ilahi, alın yazısı buymuş. Benim oğlum 24 yaşında ve 4 aylık evliydi. Antalya’da evimde televizyon kanalını seyrederken İstanbul’da Şirinevler mevkiinde polis otosu tarandı, 2 yaralı diye son dakika haberi geçti. 10 dakika sonra yaralılardan bir tanesi şehit düştü. Şehit düşen de benim oğlum Haşim Kayık. Şehit olduğunu ilk televizyondan duydum. Oradan kalktık gittik İstanbul’a, aldık götürdük buraya koyduk. Şu anda beni burada bağlayan tek şey oğlum, burada başka hiç kimsem yok. Yapacağımız bir şey yok. Arife gününde buraya geldik. Antalya’ydık. Buraya taşındık, evimde buraya yakın. Allah herkesi hidayete ulaştırsın" diye konuştu.

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