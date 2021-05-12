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İsrail’in Mescid-i Aksa saldırılarına Ereğli’den tepki

İHA

İsrail’in Mescid-i Aksa saldırılarına Ereğli’den tepki

İsrail’in Kudüs’te Filistinlilere yönelik saldırılarına Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden de tepki yükseldi.
İsrail’in, Kudüs ve Mescidi Aksa’daki saldırılarına Türkiye’nin dört bir yanından tepkiler gelirken, Kdz. Ereğli ilçesinde de ÖzgürDer organizatörlüğünde işbirliği ile protesto amaçlı basın açıklaması düzenlendi. Eski Kaymakamlık binası karşısındaki alanda bir araya gelen grup sloganlar atarak İsrail’in Filistinlilere karşı başlatılan saldırılara tepki gösterdi. Alanda dev Filistin bayrağı açılırken, vatandaşların ellerinde, “Katil İsrail Ortadoğu’dan defol!”, “Dayan Kanlı Mescidi Aksa, Bu Zulüm, İşkence Sürmez Asla”, “Filistin yalnız değildir”, “Kudüs’e Sahip Çık”, “Kudüs Ümmetindir” yazılı dövizler yer aldı.
ÖzgürDer Ereğli Temsilcisi Davut Çevik’in konuşmasının ardından yapılan basın açıklamasında,
“Ramazan ayı başından itibaren, İsrail polisi ve fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs Şam Kapısı'nda Filistinlilerin iftar düzenlemesini engelliyor ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini işgal ediyor. Fanatik Yahudilerin Mescidi Aksa’ya baskın çağrıları sonrası çıkan çatışmalarda yüzlerce Filistinli kardeşimiz yaralandı. Filistinlilere gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Saldırılarda yüzlerce kadın, çocuk ve yaşlı yerlerde sürüklendi, yaralandı. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. İsrail, yapılan tüm uluslararası anlaşmalar ve kararlara rağmen, Filistin’e, Kudüs’e, Mescidi Aksa’ya ve Gazze’ye saldırmaya ve topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Filistin, her geçen gün Siyonist İsrail’in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm kararlara rağmen işgalci İsrail hukuk tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Tüm ağır bedellere rağmen Filistinliler, davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinliler, haklarını savunmak için Mescidi Aksa’da nöbet tutmaya ve ümmetin şerefini korumaya devam ediyorlar. İşgalci İsrail ise masum insanlara, çocuklara, kadınlara, yaşlılara ateş açıp saldırdığı yetmezmiş gibi bu olayları dünyaya aktaran basın mensuplarına da orantısız güç kullanıyor. Filistin davamız insanlık mücadelesi olduğu kadar Kudüs’te çalınan hakların iadesi davasıdır. Bugün burada ve tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına, karşı çıkıyoruz. Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası kurumları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Tüm İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında mahkûm edilmelidir. Kudüs, Mescidi Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz” denildi.
Alanda toplanan vatandaşlar, basın açıklaması sırasında İsrail aleyhine sloganlar atarken, açıklamanın ardından şehit olan Filistinliler için dua edildi. Öte yandan bu akşam 21:30’da sahilde araçlarla bir araya gelinerek konvoy düzenleneceği öğrenildi.

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