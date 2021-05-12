Rektör Çufalı'dan Ramazan Bayramı mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Mustafa Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İslam âlemi olarak mukaddes üç ayların sonuncusu, on bir ayın sultanı, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan’ı geride bırakırken, toplum olarak dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz. Bayramlar insanların aralarındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, milli ve dini duyguların güçlendiği özel günlerdir. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında her ne kadar yakınlarımızla ve sevdiklerimizle, eskisi kadar bir araya gelemiyor olsak da, Ramazan Bayramı’nda kalplerimiz ve gönüllerimiz bir olacak, milletçe kurallara uyarak bu zor günleri atlatacağız. Bayramın güzel atmosferini yaşadığımız bu günlerde Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinli kardeşlerimizin çektiği sıkıntıların, bölgede yaşanan insanlık ayıbının son bulması ortak temennimizdir. Filistin'in yanında yer almak insanlığın yanında yer almaktır. Dünyanın barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte Aziz Milletimizin ve İslam Aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa sağlıklı günler getirmesini, dünyada barışa, huzura, güzel ve aydınlık yarınlara vesile olmasını diliyorum.’

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