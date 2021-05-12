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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli’ye Fakülteler Kampüsü inşa ediliyor

İHA

Ereğli’ye Fakülteler Kampüsü inşa ediliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Fakülteler Kampüsü inşaatı için işlemlerin tamamlandığını belirterek yaz aylarında inşa çalışmalarının başlanacağını söyledi.
Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde Karadeniz Ereğli ilçesinde fakülteler kampüsü inşa edilmesi için gerekli işlemler tamamlandı. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu tarafından yapılan açıklamada, yatay mimari prensiplerine göre inşa edileceği ifade edildi. Emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında;
“Karadeniz Ereğli İlçemizde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde hizmet verecek bir Fakülteler Kampüsü inşasının gerçekleştirilmesi için, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanımız Saadet Oruç Hanımefendi’nin takipleri, Milletvekillerimiz ve ilçemizdeki yerel yönetimler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede, inşaata başlanabilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yaptığımız başvurunun cevabi izin yazısı 06.05.2021 tarihi itibarıyla kaymakamlığımıza ulaşmış bulunmaktadır. Bu yazıyla birlikte yatay mimari prensiplerine göre inşa edilecek Karadeniz Ereğli Fakülteler Kampüsü inşaatı için idari işlemler tamamlanmıştır. Karadeniz Ereğli Fakülteler Kampüsü inşaatı için hazırlanan projenin, zemin, statik ve diğer uygulamaya dönük incelemeleri üzerinde çalışmalar devam etmekte olup, bu çalışmanın da kısa sürede tamamlanması beklenmekte, inşa çalışmalarına yaz aylarında başlanabileceği değerlendirilmektedir. İlçemize önemli bir değer kazandıracak olan Fakülteler Kampüsü çalışmalarına verdiği destekten ötürü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, her aşamada çalışmalarımıza katkı veren ve engellerin aşılmasında yardımcı olan Valimize, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Saadet Oruç Hanımefendi’ye, Milletvekillerimize, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörümüze, yerel yöneticilerimize, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları ile proje finansmanında katkılarıyla ilham veren hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sonucun Karadeniz Ereğli İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” Dedi.

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