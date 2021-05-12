Şehir mezarlığında mevlid okutuldu Başkan Posbıyık, “Ereğli’ye Şehit Mezarlığı kazandıracağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehir mezarlığında mevlid okutuldu Başkan Posbıyık, “Ereğli’ye Şehit Mezarlığı kazandıracağız”

İHA

Şehir mezarlığında mevlid okutuldu Başkan Posbıyık, “Ereğli’ye Şehit Mezarlığı kazandıracağız”

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi şehir mezarlığında mevlid okuttu. Sokak kısıtlaması nedeniyle kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşlar için mevlid programı belediyenin kurduğu SBD TV’den canlı yayınlanırken, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Kdz. Ereğli Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu arefe gününde şehir mezarlığında mevlid okuttu. Mevlid programı belediyenin kurduğu SBD TV’den canlı yayınlanarak kabirlerini ziyaret edemeyen vatandaşların evlerine ulaştırıldı.
Öğle namazına müteakip şehir mezarlığında düzenlenen programa Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, önceki dönem Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Ali Kocamanoğlu, İyi Parti İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Demircan, BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Belediye Mezarlıklar Müdürü Dr. Metin Avcı, İlçe Müftülüğü din görevlileri ile Mezarlıklar Müdürlüğü din görevlilerinin katılımıyla mevlid programını icra etti. İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, mevlid duasını yaptı.
Çorumluoğlu: “Bayramda dikkat edelim, kurallara uyalım”
Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, yaptığı konuşmada bayram süresince vatandaşların alınan kurallara uymaları çağrısında bulundu. Çorumluoğlu açıklamasında,
“İçimizin buruk olacağı bir bayrama giriyoruz. Birincisi şu an yüreğimiz yanıyor. Mescidi Aksa’da, Filistin’de yaşananlardan dolayı içimiz buruk. Oradaki kardeşlerimiz sıkıntı içerisinde. Bizim Türkiye olarak güçlü olmamız lazım. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman varsa bize ihtiyacı var. Avrupa ülkeleri aşıyı Müslüman ülkelere vermiyor. Dünyanın son noktasındaki kişi aşılanmadığı sürece bu iş tehlike olarak devam eder.
Diğer burukluğumuz Covid meselesi. Ereğli’de hep bu konuya değindim ama hala daha istenen seviyede değiliz. 180 bin nüfusu olan ilçemizde 200’den fazla kardeşimizi toprağa verdik. Bunda bizim bir eksikliğimiz, hatamız var mı diye üzüntüsünü, sorumluluğunu yaşadık. 1 yılda bu mücadeleyi hep birlikte vermemiz gerektiğini anladık. Nispeten iyileşme var ama bu bayram lütfen kurallara dikkat edelim ve kurallara uyduğumuz son bayram olsun. Kurallara uyduğumuz sürece biz bu işi başaracağız. Esnafın, garsonun cebine para girmiyorsa hepimizin sorumluluğu olduğunu unutmayalım. Bu organizasyonu düzenleyen başta Belediye Başkanı olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum.”
Posbıyık: “Ramazan bayramı’nızı tebrik ediyorum”
Başkan Posbıyık da bir konuşma yaparak halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı. Posbıyık, şunları söyledi:
“1994 yılında belediye başkanı seçildiğimde, bu geleneği ortaya koyduk. Bir çadırın altında burada ilçe müftülüğünün hocaları ile birlikte hep beraber bu mübarek Arefe gününde sadece Şehir Mezarlığı’nda değil bütün mezarlıklara hitaben dua okuma, Kur’an okuma ziyafeti vermeye başladık. En çok gururlandığımız işlerden bir tanesi budur. Mezarları temizliyoruz, Kur’an okutuyoruz. Kurban bayramı arefesinde de aynı işleri yapıyoruz. Zaten başkan seçildiğimde ilk işim bu oldu. Bu mezarlıklarda eskiden su yoktu, çamur içerisindeydi, evden gelirken insanlar çizme alırdı yanına. İlk işim suya kavuşturmak oldu. Halk tarafından çok sevilmemizin nedenlerinden biri de budur diye düşünüyorum.”
“Şehit Mezarlığı kazandıracağız”
Başkan Posbıyık, Şehit Mezarlığı ile ilgili de bildi vererek, “Bu mezarlık dolmak üzere. 15 yıl önce bunu düşünmüştüm ve Belen Yeni Mahalle’de 80 dönüm yer almıştım Mezarlık için. Tekrar göreve geldiğimizde o mezarlığı yapmaya başladık. Amacımız orada bir külliye, cami, gasilhane, hoca yerleri yapmak. Aynı şekilde Milli Savunma Bakanlığı’ndan da izin istedik. Planlarını istedik çok büyük bir şehitlik yapmak için arkadaşlarımıza talimatı verdik; ön hazırlıklarını yapmaya başladılar. Yazın ortasında tahmin ediyorum fiilen şehitliğimizi normlara uygun vaziyette Ereğli’ye kazandıracağız inşallah.” Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arefe günü şehit mezarını ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Arefe günü şehit mezarını ziyaret ettiler
Ereğli’ye Fakülteler Kampüsü inşa ediliyor
YEREL HABERLER Ereğli’ye Fakülteler Kampüsü inşa ediliyor
Rektör Çufalı'dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı'dan Ramazan Bayramı mesajı
İsrail’in Mescid-i Aksa saldırılarına Ereğli’den tepki
YEREL HABERLER İsrail’in Mescid-i Aksa saldırılarına Ereğli’den ...
Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu
GMİS Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu, Ramazan Bayramı’nı kutladı
Şehadet haberini televizyondan öğrendiği oğlu için Antalya'dan Zonguldak'a taşındı Şehit babası Ahmet Kayık: "Beni bu şehirde oğlumdan başka bağlayan hiç bir şey yok”
YEREL HABERLER Şehadet haberini televizyondan öğrendiği oğlu için ...
Rektör Çufalı’dan Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı’dan Engelliler Haftası mesajı
Ereğli’de bayram namazı kılınacak yerler açıklandı
YEREL HABERLER Ereğli’de bayram namazı kılınacak yerler açıklandı
Kaymakam Çorumluoğlu Ramazan Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Çorumluoğlu Ramazan Bayramı’nı kutladı
Zonguldak'ta bayram öncesi şekerleme için kuyruğa girdiler
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bayram öncesi şekerleme için kuyruğa ...
Sevgilisi beğenmeyince 212 kilo verdi, yağlardan kurtulmak istiyor
YEREL HABERLER Sevgilisi beğenmeyince 212 kilo verdi, yağlardan ...
Zonguldak’ta araması bulunan 20 şüpheli ve 2 aracı yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta araması bulunan 20 şüpheli ve 2 aracı ...
10-16 Mayıs Engelliler Haftası
YEREL HABERLER 10-16 Mayıs Engelliler Haftası
Zonguldak’ta Nisan ayında 392 konut satıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Nisan ayında 392 konut satıldı
Minikler hediyelerle güldüler
YEREL HABERLER Minikler hediyelerle güldüler
Tır devrildi, tonlarca mıcır yola saçıldı
YEREL HABERLER Tır devrildi, tonlarca mıcır yola saçıldı
Evlerinin yandığını iftara gittikleri komşularında öğrendiler İftar vakti evsiz kaldılar, sobadan çıkan alevler evi kullanılamaz hale getirdi
YEREL HABERLER Evlerinin yandığını iftara gittikleri komşularında ...
Kaldırımda asılı kalan otomobil uçuruma düşmekten kurtuldu
YEREL HABERLER Kaldırımda asılı kalan otomobil uçuruma düşmekten ...
Kimyasal madde kullanan genç fenalaştı
YEREL HABERLER Kimyasal madde kullanan genç fenalaştı
Başkent EDAŞ Kozlu Kavşağı’nı aydınlattı
YEREL HABERLER Başkent EDAŞ Kozlu Kavşağı’nı aydınlattı
Patpat Fındık Tarlasına Uçtu: 1 Yaralı
YEREL HABERLER Patpat Fındık Tarlasına Uçtu: 1 Yaralı
Oyuncak evi, çocuklarla buluşmaya gün sayıyor
YEREL HABERLER Oyuncak evi, çocuklarla buluşmaya gün sayıyor
Kdz. Ereğli’ye balık restoranı yapılıyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’ye balık restoranı yapılıyor