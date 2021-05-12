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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemir kuruluşunun 56'ncı yılını kutluyor

İHA

Erdemir kuruluşunun 56'ncı yılını kutluyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) kuruluşunun 56. yılını kutluyor. Erdemir’den yapılan açıklamada, “Ülkemizi çelikten geleceğe taşıyan yolculuğumuzda, bize eşlik eden tüm paydaşlarımız teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
İşletmeye alınışının 56. yılını kutlayan Erdemir'in, Karadeniz Ereğli’yi sanayi merkezi ve modern bir kente dönüştürdüğü aktarılırken, 1965 yılından bu yana ülkemizin geleceğini çelikten inşa etmek için durmaksızın çalışmaya devam ettikleri ifade edildi. Erdemir’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Erdemir, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu ve yurt dışından temin edilebilen yassı çeliği üretmek amacıyla, 15 Mayıs 1965 yılında, 0,4 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesiyle işletmeye alındı. Erdemir’in 56 yıl önce üretime başlaması, Türkiye’nin sanayileşme tarihinde bir milat oldu. Karadeniz Ereğli’de üretilerek, ülkenin dört bir yanındaki sanayi tesislerine sevk edilen kaliteli yassı çelik ürünleriyle mevcut sanayi kolları gelişirken, birçok yeni iş kolu kuruldu. Yerli yassı mamul üretimiyle döviz tasarrufu sağlanırken, ihracat potansiyeli de gelişmeye başladı. Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda kapasitesini ve ürün çeşitliliğini sürekli artıran Bugün yaklaşık 5 milyon ton nihai ürün kapasitesi ile yolculuğuna devam eden Erdemir, küresel ölçekte dünyanın çelik devleriyle rekabet ediyor.

Türkiye’nin küresel çelik gücüyüz
OYAK’ın Maden ve Metalürji Şirketleri bünyesinde bulunan Erdemir; sahip olduğu teknoloji, insan kaynağı, bilgi birikimi ve gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla, başta tesislerinin bulunduğu Kdz. Ereğli olmak üzere Türk ve dünya ekonomisine değer katıyor. Türkiye’ye çelik sektörünün ilk ArGe Merkezi’ni kazandıran Erdemir, 56 yıldır ülkemizin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi olarak faaliyetlerine devam ediyor.
Yüksek katma değerli, yenilikçi ürünlerin imalatına ve verimliliğine odaklanan Erdemir, müşterilerinin beklentilerine yönelik dinamik olarak geliştirdiği ve iyileştirdiği ürün gamıyla da bölgesel ve küresel pazardaki gücünü koruyor. Uluslararası kalite standartlarında levha, sıcak ve soğuk haddelenmiş sac ile kalay, krom ve çinko kaplamalı sac üreten Erdemir; otomotiv, beyaz eşya, boru profil, haddecilik, genel imalat, elektrikelektronik, makine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj gibi sektörlere temel girdi sağlıyor. Uluslararası piyasalarda güvenilen bir marka olarak tercih edilen Erdemir, pandemi koşullarının hakim olduğu süreçte ise çalışanlarının sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alarak üretimini sürdürüyor. Erdemir, ülkemiz için üretimini sürdürmesinin yanı sıra yatırımlarına da devam ediyor. Nitelikli manyezit cevher sektörünün dünyadaki en büyük maden işletmecisi ve refrakter sektörünün Türkiye pazar lideri Kümaş Manyezit’i satın alan Erdemir, yatırım faaliyetleriyle de sektördeki lider konumunu güçlendiriyor. Erdemir, ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri bünyesine katarak, zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilere hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratmayı hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımayı hedefliyor. Türkiye’nin önde gelen istihdam sağlayan kuruluşları arasında yer alan Erdemir, bugün sadece Ereğli’de yaklaşık 5 bin 400 kişiye istihdam olanağı sağlarken, ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştireceği yeni işe alımlarla da bölge istihdamına katkılarını sürdürüyor.
Kurulduğu günden bugüne dek bölgeye katkı sağlamayı sürdürüyor
Erdemir, Karadeniz Ereğli’de 56 yıldır bölgenin ve sanayinin can damarı olmayı sürdürüyor. Sosyal sorumluluk faaliyetlerini ana iş süreçlerinin bir parçası olarak gören Erdemir, Ereğli ve çevresi başta olmak üzere toplumsal gelişime yönelik faaliyetler yürütüyor. Eğitim alanındaki katkılarına öncelik veren, bugüne kadar 7 okul yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim eden Erdemir, kuruluşundan günümüze eğitim kurumlarının teknik donanım, bakımonarım, eğitim materyali taleplerini mümkün olduğunca karşılayarak fiziksel koşulların iyileştirilmesine, bilim, kültürsanat ve spor alanındaki etkinliklerine katkı sağlıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde uzaktan eğitime erişim konusunda dezavantajlı öğrenciler için toplamda bin 245 tablet temin eden Erdemir, köy okullarının ‘Okulum Temiz’ belgesi kapsamındaki eksikliklerinin giderilmesine de katkı sağladı. 2018 yılından bu yana Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı Grizu263’ün ve Türkiye’nin ilk cep uydu projesinin ana destekçisi olmayı sürdüren Erdemir, çeliğin insan yaşamındaki vazgeçilmez yerini sanat yoluyla vurgulamak ve Türkiye’de sanat eğitimini desteklemek amacıyla da 6 yıldır “Çelik ve Yaşam” heykel yarışmasını düzenliyor. Ayrıca Erdemir, yüksek öğretim kurumlarının akademik çalışmalarını desteklemek üzere malzeme ve ekipman yardımında da bulunuyor.
Sosyal sorumluluk projeleriyle bölgeye katkılarını sürdüren Erdemir, Karadeniz Ereğli ile özdeşleşen ancak üretimi azalan Osmanlı Çileği meyvesinin yetiştiriciliğinin teşvik edilmesine ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamak üzere 2016 yılında başladığı ‘Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün’ projesine devam ediyor. Erdemir, Karadeniz Ereğli’ye özgü bir ürün olan ‘Elpek Bezi’ dokumacılığını yaygınlaştırılmak ve kadınların ekonomik yaşama katılımını desteklemek üzere hayata geçirdiği ‘Elpek Bezleri Dokunsun, Kültürel Mirasımız Korunsun’ projesini de yürütmeye devam ediyor.”
Erdemir'den yapılan açıklamada son olarak paydaşlara teşekkür edilerek, “Türkiye’nin sanayileşme tarihinde ve güvenli geleceğinde pay sahibi olmanın, bu eşsiz ülkeye hizmet etmenin, Erdemirli olmanın ve OYAK Grup Şirketleri bünyesinde bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizi çelikten geleceğe taşıyan bu yolculukta bize eşlik eden, birlikte değer ürettiğimiz tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Erdemir’imizin 56. yılı kutlu olsun” denildi.

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