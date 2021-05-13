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Jandarmadan kısıtlamayı ihlal eden 34 kişiye idari işlem

İHA

Jandarmadan kısıtlamayı ihlal eden 34 kişiye idari işlem

Zonguldak’ta jandarma ekipleri tam kapanma sürecinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, “Tam Kapanma Denetimleri” kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak amacıyla denetim faaliyetleri sürüyor.
29 Nisan 2021 günü saat 19.00 itibariyle il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan (5) sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan (10) yol kontrol noktası olarak toplamda (15) yol kontrol noktası ile vatandaşların seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrollerine devam ediliyor.
12 Mayıs 2021 günü (309) personelin katılımıyla il giriş/çıkışlarında (5) sabit noktada, il içi (10) yol kontrol noktasında 7 bin 27 şahıs, 6 bin 435 araç kontrol edildi.
Çeşitli suçlardan araması bulunan (14) şahıs ve (3) araç yakalandı. Bununla birlikte tam kapanma kapsamında (423) personelin katılımıyla (281) devriye ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Karargahından Takviye Kuvvet görevlendirilerek (7) Ekip, (14) personel katılımıyla icra edilen denetimlerde kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen (34) şahsa idari işlem uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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