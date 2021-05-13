Kaçak kazı yapan 4 şüpheliye jandarma baskını

Zonguldak’ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Kozlu ilçesi Sivriler Köyünde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan operasyon neticesinde Ş.G.(45), S.G.(28), İ.T.(29) ve B.T.(19) isimli şüpheliler, ormanlık alanda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanırken, kazı esnasında kullandıkları (5) adet kazma, (1) adet kürek, (1) adet çekiç, (1) adet murç, (1) adet demir levye, (1) adet plastik kova ve (2) çift iş eldivenine el konuldu.

Şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri sebebiyle 427'şer TL olmak üzere toplam bin 708 TL idari para cezası uygulandı.

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