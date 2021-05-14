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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda şehit aileleri unutulmadı

İHA

Bayramda şehit aileleri unutulmadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bayramın ilk günü Kaymakam İsmail Çorumluoğlu başkanlığında şehit aileleri ziyaret edildi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu başkanlığında, Garnizon ve Bölge Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Çelik, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Berkay Osan, Sahil Güvenlik Komutanı Yzb. Ahmet Parlak, Sosyal Yardımlaşma Müdürü Abdullah Hasçelik, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker ve Türk Harp Malülleri, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, Ereğli’de ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek bayramları kutlandı. Pandemi kurallarına riayet edilerek düzenlenen programda şehit ailelerine, ‘Devletin her zaman yanlarında oldukları’ iletilerek, bayramlarını hediyelerle kutladılar. Öte yandan Kdz. Ereğli Müftülük personelleri tarafından hanelerde Kuran’ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Şehit ailelerinin talepleri dinlenerek yapılması gerekenler hakkında gerekli planlamalar yapıldığı belirtildi. Şehit aileleri de kendilerini yalnız bırakmayan heyete teşekkürlerini iletti.

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