Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İlİlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 6 bin 19 resen denetim, 162 ihbar ve 6 bin 248 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 27 kişiye ilk uyarı 69 kişiye ikinci uyarı ve para cezası 7 kişiye ise izolasyona uymama cezası, 1 iş yerine 3’üncü ve kapama cezası uygulandı.

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