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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam ve başkandan şehit ailelerine ziyaret

İHA

Kaymakam ve başkandan şehit ailelerine ziyaret

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ve Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.
Ziyaret ettikleri şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Yılmaz ve Başkan Tekin ailelerle sohbet edip herhangi bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Yılmaz Ve Tekin, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerinin sıklıkla devam edeceğini belirttiler. Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanında olduklarını dile kaydeden Yılmaz ve Tekin, “Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Her zaman yanınızdayız. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştular. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve beraberindekiler; Şehit Çetin Ceylan, Şehit Aydın Kameray, Şehit Tahir Güngör, Şehit Recep Turan, Şehit Yaşar Koçoğlu, Şehit Mücahit Coşkun ve Şehit Mahir Yener'in ailelerini ziyaret ettiler.

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