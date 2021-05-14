Adana Demirsporlu Sinan Kurt ailesini gururlandırdı Emin Kurt: “Mesut Özil gibi dünya yıldızı olmasını isterim”

Adana Demirspor ile şampiyonluk yaşayan Sinan Kurt, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan dedesi ve babaannesini gururlandırdı. Maden emeklisi dede, torununu milli takımda görmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig’e çıkmayı hak kazanan Adana Demirspor’un başarılı futbolcusu Sinan Kurt, ailesi ve hemşerilerini gururlandırdı. 2008 yılında Almanya takımlarından Schalke altyapısında futbola başlayan Sinan Kurt, Hüls altyapısı ve genç takımlarında forma giydikten sonra sırasıyla Bochum ve Oberhausen takımlarında oynadı. Türkiye’ye ilk olarak 2016 yazında gelen orta saha futbolcusu, Osmanlıspor’a transfer oldu. 1 sezon kiralık olarak Bugsaş Spor’da forma giyen Kurt, Ağustos 2019’da Adana Demirspor’a transfer oldu. Adana ekibinde ilk sezon Playoff finali oynayan Sinan Kurt, bir sonraki sezon TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takımı ile birlikte Süper Lig’e çıkmayı başardı. Sezonu 6 gol, 8 asistle tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu, Adana ekibinin şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

Sinan Kurt’un bu başarısı memleketi olan Kdz. Ereğli’de de mutlulukla karşılandı. Adana Demirspor ile şampiyonluk yaşayan Sinan Kurt, sezonun tamamlanmasının ardından Almanya’ya gitti. Oturduğu semtte coşku ile karşılanan başarılı futbolcu, ailesi ve arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Köyü’nde yaşayan dedesi Emin Kurt, torununun bu başarısı ile gurur duyuyor. Her maçını kaçırmadan izlediğini ifade eden Kurt, torununu Milli takımda görmek istediğini söyledi. Maden emeklisi Kurt duygularını şu sözlerle paylaştı: “Torunumun başarısı ile gurur duyuyorum. Çok sevindim. Çok uğraştık bu hallere getirmek için. Ufaklıktan beri hep top peşindeydi. Maçlarını takip ediyorum. 6 yaşından beri onun peşindeyiz, ama Allah’a şükür bu hallere geldi. Sinan çocukluğunda babaannesi ile bahçede top oynardı, futbola o kadar meraklıydı. Ondan sonra biz Schalke’nin altyapısına verdik. Orada 10 sene futbol oynadı. Daha sonra Bochum’a gitti, oradan Oberhausen takımına gitti. Daha sonra kariyerine Ankara’da devam etti, Osmanlıspor’a geldi. En son da Adana Demirspor’a geldi. Allah’a şükür şampiyonluk da yaşadı.”



“Milli takımda görmek isterim”

Sinan’ın hedeflerinden de bahseden dede Emin Kurt, torununu çok daha büyük başarılara imza atmasını diledi. Kurt açıklamasında, “Tabi hedeflerinden bize bahsetti. Gittiğim yere kadar gideceğim dede dedi. Çalışıyorum dedi, Adana’da da bunu çok tuttular, başarılı oldu. Adana Demirspor’da kalmak istediğini bize söyledi. İstanbul’un 3 büyük takımında görmek isterim, Milli takımda görmek isterim. İnşallah böyle giderse seçerler herhalde" dedi.



“Hemşerimiz Mesut Özil çok değerli futbolcu”

Fenerbahçe forması giyen dünya yıldızı ve aynı zamanda Devrekli olan Mesut Özil’i de beğendiğini söyleyen Emin Kurt torununa başarılar dileyerek şunları söyledi:

“Mesut Özil de hemşerimiz, Mesut çok efendi, çok değerli futbolcu. Torunumun Mesut gibi başarılı olmasını isteriz. Başarılarının devamını dilerim, iyi oynasın. Bizi böyle gururlandırıyor.”

Dede Emin Kurt, daha sonra Almanya’da bulunan torunu ile görüntülü görüşme yaptı. Sinan da dedesi ve babaannesi ile bayramlaşarak uzaktan da olsa hasret giderdi.

Adana Demirspor’un şampiyonluğu kazandığı Menemenspor maçının tekrarını izleyen dede Kurt’un mutluluğu gözlerinden okundu.

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