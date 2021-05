AK Parti, Şehit aileleri ile bayramlaştı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Başkan Saffet Bozkurt, eşi Nurhayat Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sezer, Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ile birlikte; Şehit Jandarma Komando Er İlhan Aydemir’in Gülüç beldesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi Cemile Aydemir ile aile bireylerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bozkurt ve beraberindeki yöneticiler, şehit ailesi ile bir süre hasbihal etti. AK Parti heyeti daha sonra 2011 yılının Temmuz ayında

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Komando Çavuş Noyan Aydın'ın Dedeler Köyü'nde ikamet eden ailesini ziyaret ederek, şehidin annesi Ayşe Aydın ile aile bireylerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Şehidin aziz hatırasının her zaman yaşatılacağını belirten Saffet Bozkurt, Şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Şehit aileleri de memnuniyetlerini dile getirerek, AK Partili yöneticilere teşekkür etti.

Ziyaretlerin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Bozkurt "Şehit aileleri, bize Şehitlerimizin emanetleridir. Onları her fırsatta ziyaret edip, sahip çıkacağız" dedi.

