Zonguldak'ın simgelerini ahşaba işledi El emeği çalışmasını Vali Mustafa Tutulmaz'a hediye edecek

Zonguldak Merkez Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sinan Gebedek, bin çivi, 400 bakır teli ve 3000 ilmekle Zonguldak Valiliğinin logosu ve Uzunmehmet Camisinin üzerine kömürle yazılan ‘Ya Allah’ lafzını ahşabın üzerine işledi.

Zonguldak Merkez Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sinan Gebek, Zonguldak’ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bir büyük esere imza attı. Gebedek, 1000 çivi, 400 bakır teli ve 3000 ilmekle Zonguldak Valiliğinin lagosu ve Uzunmehmet camisinin üzerine kömürle yazılan ‘Ya Allah’ lafzını ahşabın üzerine işledi. 3 hafta süren bu anlamlı eserin tamamlanmasının ardından Sinan Gedebek, yaptığı çalışma sosyal medyada beğeni aldı.

Merkez Cumhuriyet Okul Müdür Yardımcısı Sinan Gebedek, önümüzde ki günlerde yaptığı eseri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a hediye edecek.

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