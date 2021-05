Saksıya yuva yaptı, yumurtalarına kimseyi yaklaştırmıyor

Zonguldak’ta bir vatandaşın evinin balkonundaki saksıya yuva yapan kumru , 2 yumurtasına gözü gibi bakıyor.

Zonguldak’ın İncivez Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir kumru Sinan Gebek’in oturduğu evin balkonundaki saksıya yuva yaptı. Ardından kumru saksıya bıraktığı 2 yumurtayı her gün düzenli olarak kontrol ederek gözü gibi bakıyor. Ev sahibi Gebedek ise saksının içinde yumurtaları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Diğer yandan Sinan Gebek’de kumruyu her gün düzenli olarak yemle besleyerek yardımcı oldu. Kumrunun yuva yaptığı saksıya kimseyi yaklaştırmaması gözlerden kaçmadı.

Evinin balkonundan kumruyu yeni fark ettiğini söyleyen Sinan Gebek, “Bir kumru geçen gün balkonumda ki saksıya yuva yapmış. Bende geçen gün farkettim. Ardından yuvaya baktığımda 2 tane yumurta gördüm. Kumru yuvasına kimseyi yaklaştırmıyor. Her gün düzenli olarak buraya gelip yumurtalarını kontrol ediyor. Bende kumruya yardımcı olmak için her gün yemle besliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.