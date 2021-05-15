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Kısıtlamaya rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar

İHA

Kısıtlamaya rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar

Zonguldak'ta taraftarlar tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı.
Süper Lig'de Göztepe'yi 21 yenen Beşiktaş, 20202021 sezonu şampiyonu oldu. Zonguldak'ta bazı taraftarlar takımlarının şampiyon olmasını havaya silah atarak kutladı. Silah seslerinin duyulduğu bölgelere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Öte yandan bir grup taraftar da Madenci Anıtı önüne inerek kısıtlamaya rağmen kutlama yapmaya çalıştı. Taraftarlara polis ekipleri uyarılarda bulundu ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi hatırlatıldı. Bazı taraftarlar ise araçlarla konvoy oluşturarak şampiyonluk coşkusu yaşadı.

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