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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denetimlerde kurallara uymayanlara ceza yağdı

İHA

Denetimlerde kurallara uymayanlara ceza yağdı

Zonguldak’ta “Tam Kapanma Denetimleri” kapsamında jandarma ekipleri kurallara uymayan vatandaşlara ceza yağdırdı. Ekipler 329 şahıs ve 2 iş yerine toplamda 153 bin 505 TL idari işlem uyguladı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, “Tam Kapanma Denetimleri” kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Nisan 2021 günü saat 19.00 itibariyle il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan 5 sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan 10 yol kontrol noktası olarak toplamda 15 yol kontrol noktası ile vatandaşların seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrollerine yapıldı.
10 Mayıs 2021 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler esnasında, 52 bin 248 şahıs, 49 bin 504 araç kontrol edilirken çeşitli suçlardan araması bulunan 105 şahıs ve 42 araç yakalandı. Bununla birlikte tam kapanma kapsamında icra edilen denetimlerde, Maske, Sosyal Mesafe, Sokağa Çıkma Yasağı kuralı ve işyerleri ile ilgili diğer kuralları ihlal eden 329 şahıs ve 2 iş yerine toplamda 153 bin 505 TL idari işlem uygulandı.

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