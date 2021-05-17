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Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kaymakam Çorumluoğlu: “Ereğli facianın eşiğinden döndü”

İHA

Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kaymakam Çorumluoğlu: “Ereğli facianın eşiğinden döndü”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki toptan perakende satışı yapan mağaza küle dönerken, facianın da eşiğinden dönüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde bulunan toptan perakende mağazasında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangına Kdz. Ereğli Belediyesi ve çevre belediyelerine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu. Gece saatlerinde mağazanın arka bölümünde yığılı bulunan malzemelerden dolayı ekipler zor anlar yaşadı. Gıda mağazasında çıkan yangının, yan tarafta yer alan akaryakıt istasyonlarına sıçramaması için geniş güvenlik önlemi alındı. Mağazanın kapılarını kırarak içeri giren ekipler yoğun duman altında yangını kontrol almaya çalıştı. Gün ağardığında yangının boyutu daha net ortaya çıktı.

Akaryakıt istasyonu müdürü: “Allah bizi korudu”
Gıda mağazasının bitişinde yer alan Akaryakıt İstasyonunun Müdürü Erkan Mutlu, yangın ile ilgili bilgiler verdi. Mutlu açıklamasında, “İçeride kimyasal madde olduğu için yangın devam ediyor. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İstasyonda bir sıkıntımız yok, Allah bizi korudu, verilmiş sadakamız varmış. İtfaiye ekiplerimiz büyük bir çaba sarfettiler” dedi.
Yangını öğrendikleri ilk vakit satışları durdurduklarını ifade eden Akaryakıt İstasyonu sahibi Enver Öztürk, şunları söyledi:
“Almamız gereken tüm önlemleri aldık, LPG ve akaryakıttaki tüm vanaları kapattık. Olası bir facia adına tedbirlerimizi aldık. İtfaiye ekipleri ve kaymakamımız, belediye başkanımız, ilçe emniyet müdürümüz buradaydı bizzat müdahalede vardı. Teşekkür ediyoruz.”
Dün gece yangın olan bölgeye gelerek bilgiler alan Kaymakam Çorumluoğlu, sabahın ilk saatlerinde bölgeye yeniden gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Çorumluoğlu yaptığı açıklamada, “Çok büyük bir tehlikeyi atlatmış olduk. Bu mücadelede emeği geçen bütün İtfaiye personelimizi, kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle yan taraftaki benzin istasyonuna atlamaması için büyük mücadele verildi. Keşke binayı da koruyabilseydik, malzemeyi de kullanabilseydik ama bu kadarını da koruyabildiğimize şükrettik. Yoksa buradaki akaryakıt istasyonuna sıçraması, Ereğli’miz için daha büyük sıkıntılar verebilirdi. İş yeri sahibimize geçmiş olsun. Bu işlerde daha dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.

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