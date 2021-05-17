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17 gün süren kapanmanın ardından yoğunluk yaşandı “Odamın bir yerini Paris, bir yerini Antalya yaptım”

İHA

17 gün süren kapanmanın ardından yoğunluk yaşandı “Odamın bir yerini Paris, bir yerini Antalya yaptım”

Zonguldak’ta 17 gün süren tam kapanmanın ardından haftanın ilk gününde kent merkezinde yoğunluk yaşandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından Zonguldak kent merkezinde yoğunluk yaşandı. Kapanmanın kalkması ile birlikte vatandaşlar adeta sokağa akın etti. Banka ve postane önünde uzun kuyruklar oluşturuldu. Vatandaş kalabalığının yanı sıra caddede araç trafiği de oluşurken trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
17 gün süren tama kapanmada evinin bir odasını Paris, bir odasını ise Antalya yaptığını ifade eden Vedat Paşaoğlu, “Artık bu durumlara alıştık. Kapanma süreci tamamen evde geçti. Evin bir odasını Paris, bir odayı Antalya yaptık, odadan odaya gezdik. Evimin önünde bahçe var bağ bahçe uğraştık. Allah apartmanda oturanlara sabırlık versin. Vatandaşlar sıkıldı, bunaldı. Herkesin günlük ihtiyaçları var. Hayat bir şekilde devam ediyor. Sokaklarda olması gerektiği gibi bir yoğunluk var” şeklinde konuştu.
Kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini ifade eden Sinan Cansız, “Her yer çok kalabalık telefonum bozutu onu yaptırdım. Banka önleri çok kalabalık. İnşallah bir önce her şey normale döner. Ben korona virüse yakalandım ama çok iyi geçirdim hatta testimin yanlış çıktığı bile düşündüm. Hiçbir şekilde anlamadım. Evde korona virüse yakalanan vardı. Bizde test yatırdık öyle ortaya çıktı. Kısıtlamaların devam etmesi lazım. Bütün ülkelerde bitti. Bizler hala uğraşıyoruz. Daha sıkı tedbirler gelmesi lazım. Yoksa turizm hep etkilenecek kolay şeyler değil bunlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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