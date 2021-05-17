17 günde 856 şahıs ve 9 iş yerine toplamda 378 bin TL ceza

Zonguldak’ta 29 Nisan 2021 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri il genelinde kuralları ihlal eden 856 şahıs ve 9 iş yerine 377 bin 903 TL cezai işlem uygulandı.



Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, “Tam Kapanma Denetimleri” kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Nisan 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında 15 yol noktasında denetim gerçekleşti. Denetimlerde 133 bin 928 şahıs, 132 bin 43 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan araması bulunan 292 şahıs ve 104 araç yakalandı. Bununla birlikte tam kapanma kapsamında yapılan denetimlerde, Maske, Sosyal Mesafe, Sokağa Çıkma Yasağı kuralı ve işyerleri ile ilgili diğer kuralları ihlal eden 856 şahıs ve 9 iş yerine toplamda 377 bin 903 TL idari işlem uygulandı.

Ayrıca Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tam kapanma döneminde 2 bin 686 vatandaşa 2 milyon 563 bin 676 TL tutarındaki yaşlı, engelli maaşı ve sosyal yardım dağıtıldığı öğrenildi.

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