Posbıyık, “Batı Karadeniz’in en sağlam belediyesiyiz”

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclis toplantısında, yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri değerlendirdi. Başkan Posbıyık, kısıtlı imkanlara rağmen bir çok hizmeti gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tam kapanma nedeniyle ertelenen Mayıs ayı meclis toplantısında, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ve yaz dönemine ilişkin planlamalar hakkında belediye meclis üyelerini bilgilendirdi. Posbıyık, kısıtlı imkanlara rağmen Ereğli Belediyesi’nin Batı Karadeniz’in en sağlam belediyesi olduğunu söyledi.

“35 bin kişiye sıcak aş verildi, 5 bin koli dağıtıldı”

Başkan Posbıyık açıklamasında şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız gerçekten büyük sıkıntılar çektiler, çok büyük sıkıntı içerisindeler. Özellikle genç insanlar, günübirlik çalışan insanlar Günübirlik kafelerde, lokantalarda çalışan ve işsiz kalan, hiçbir birikimi, geliri bulunmayan ama bir de onurlu oldukları için utanan, herhangi bir yerden bir şey isteyemeyen insanları bulmaya çalıştık. Devamlı anons ettik ve onlar bize gelmeye başladı. Yaklaşık 35 bin kişiye sıcak aş dağıttık. 5 bine yakın koli dağıtık. Hemen Ramazan’dan sonra yine koli dağıtacağız. Bu kadar yürekli davranmamızın sebebi, hem belediye alımlar yapıyor hem de iş insanları destek veriyor. Şu an belediyenin en önemli görevi hijyen, dezenfektasyon, gıda yardımı, koli yardımı. Kolileri Cumhuriyet Halk Evlerinde dağıtıyoruz. Arkadaşlara talimat verdim. Koli için geleni sorgulamayın, maaşın var mı diye sormayın, dedim. Oraya kadar geldiyse ihtiyacı var demektir. Eğer bizi kandırdığını zannediyorsa, kandırsın. O kendini kandırıyor, bizi kandırmıyor demektir. Böyle bir uygulama yaptık, geleni geriye asla çevirmedik. Allah razı olsun, Ereğli’deki iş insanları bize büyük destek verdiler. Unutmam mümkün değil. Demek, Ereğli Belediyesi olarak bir güven vermişiz. ‘Benim verdiğim gıda kolileri sağlam yere gidecek’ diye güveniyorlar. İnanın tahmin etmeyeceğiniz kadar yardım geldi. Bir çoğu da isminin açıklanmasını istemedi. Belediye meclis üyeleri arasında da eski meclis üyeleri arasında da yardım edenler var. İsimlerinin açıklanmasını istemedikleri için açıklamadık. Hatta bazı akşamlar, üç kap sıcak yemek gönderdiğimiz gibi tatlı da dağıttık. Bazı iş insanları, ‘Ben tatlı ile katılmak istiyorum’ dedi. Kadir gecesinde mesela baklava dağıttık. Arefe günü, arada bazı günler tatlılar dağıttık dördüncü çeşit yemek olarak Herkesin çok mutlu olduğunu hissediyorum, gelen haberlerden. Bu adımları aynen devam ettireceğiz. Çünkü sürekli olarak şu anda da vatandaşlarımın durumunu bilen iş insanları bize yardım ediyorlar, koli gönderiyorlar. Arkadaşlara söyledim; bayramdan sonra 1 hafta geçtikten sonra ihtiyaç sahibi olanlara bir daha koli dağıtalım, dedik.

“Üniversite kampüsü sözle değil, özle yürüyor”

Üniversite kampüsü çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Başkan Posbıyık açıklamasında, “Üniversite kampüsü çalışmalarında belediye, üzerine düşenin fazlasını yaptı. Biz bu konularda anlaşma gereği demeç vermiyoruz. Bir huzursuzluk çıkmasın diye, ‘sen yaptın ben yaptım’ davası olmasın diye Kaymakamlığın öncülüğünde bütün siyasi partiler ellerinden geleni yapıyor. Bu sefer geçmiş yıllarda olduğu gibi sözle değil, özde bu iş bitiyor. En son Genelkurmay’dan yazı da geldi belediyeye bir hafta önce. Bizim imar grubu komple bu işe kendini adamış vaziyette. Elektrik, mekanik konusunda projenin tamamlanması bekleniyor. Öyle zannediyorum yaz aylarında temel atma töreni yapılacak. Bağışçılardan Allah razı olsun, diyorum. Bu işte emeği geçen, alın teri olan herkesten Allah razı olsun. Bütün siyasi partilerden Hepimiz el ele verdik, hiç kimse önde falan değil. Liderliğimizi Kaymakam yapıyor, Allah razı olsun. Bu konuda çok iyi bir noktaya doğru gittiğimizi söyleyebilirim.” Dedi.

Projeler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Posbıyık şunları söyledi:

“Sahildeki dolgu alanlarının yapılması için ihaleye çıktık. Proje devam ediyor, bitmek üzere. Burada Piramit kafenin yanına bir mendirek var. Bozhane’deki büyük fırtınalardan kayıkların alabora olmaması için batmaması için Onun üzerine lokantalar falan yapıyoruz. Dolgu biraz daha genişletiliyor, sahile yeni bir lehçe veriliyor. Büyük bir ihtimalle yürüyüş yolu egzoz dumanlarından etkilenmeyecek şekilde deniz kenarına alınıyor.

Böyle bir çalışmamız var, projeler hazırlanmış vaziyette. Aynı zamanda Atatürk Anıtı’nın olduğu yerlerde deniz dolduruluyor ve bir cami yapılıyor. Bu şeref de inşallah hepimize nasip olacak; bu çalışmalar da devam ediyor. Ancak bir kez daha söyleyeyim, bana Valiliğimiz, Kaymakamlığımız tarafından verilen söz ‘Bunun projesini yapıp Meclis’ten çıkarın, gerisi bize ait’ yönünde. Belediyenin yapacağı işleri de dolgu yapımını da caminin yapılmasını da her şeyi Zaten belediye olarak bunu yapmamız mümkün değil. Sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Tahakkuk, tahsilat yok. Gelirimiz iyice düştü ama bütün buna rağmen Ereğli Belediyesi’nin fevkalade iyi durumda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Batı Karadeniz’de bizim kadar sağlam belediye yok. İşçilerine memuruna en yüksek zammı yapan, ikramiyesini, maaşını zamanında ödeyen belediyeyiz. Şirket personeli şimdi 25 Mayıs’ta 4 bin 800’er TL promosyon parası alacaklar. Çok şükür bir sıkıntımız yok, bütün yatırımları yapıyoruz. Büyük yatırımlarda maddi bakımdan zorlanıyoruz. O konuda da bana yardım etmeniz lazım. Bir takım anlaşmaları net olarak anlatmıyorum. Hepsini sadece hissettiriyorum size. O konularda bana yardımcı olun. Asla politika, siyaset, öyle şeyler yapmıyorum, bencillik de yapmıyorum.”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “eski belediye binası kültür merkezi projesi hazır” diyerek kredinin çıkmasını beklediklerini söyledi.

Göztepe’ye teleferik için çalışmaların devam ettiğini ve projenin geçtikten sonra Karabük Koruma Kuruluna gideceğini söyleyen Başkan Posbıyık, diğer projelerle ilgili şunları söyledi:

“Erdemir İlkokulu'nun karşısında, Erdemir'den bize kalan 5 dönümlük alana kreş yapacağız. Bunun projeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Kendimize uyacak şekilde projelerini hazırlıyoruz. Sakindere projemiz var. Sakindere'ye yapacağımız iş çok önemli, trafik konusunda. Eskiden viyadük diyorduk ancak bir noktadan bir noktaya olduğu için bundan vazgeçtik, alttan bütün kollara yayılan projeyi yapacağız. Sakindere'nin üzeri kapatılacak. Bunun ihalesini yaptık. Hemen, bugün yarın başlayacaklar. Sakindere'den o bölgeye trafiği yayacağız. Barış Plajı'nı şimdi görseniz tanıyamazsınız. Yan taraftaki tüm engelleri kaldırdık. Bu bölge tamamen büyük bir plaj haline geldi. Çok da güzel bir görüntü meydana çıktı. Barakalar falan yıkıldı. Oranın havuz ihalesini verdik. Aqua parkının ihalesi de yapılıyor. Hemen yanına yeri de hazırlandı, kum voleybolu için saha yapıyoruz. Amacımız burayı kış sporlarına da hazırlamak.”

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