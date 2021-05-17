Alaplı'da yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Alaplı ilçesi Mollabey ile Aşağıdağ köyü arasındaki Karacallı rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A. idaresindeki 67 AAE 961 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vatandaşların yardımı ile yaralıyı araçtan çıkararak ambulansa aldı. Yaralı Hasan A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç da olay yerine çağrılan çekici ile tarladan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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