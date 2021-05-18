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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Yol Arkadaşım Kitap’ projesi ile Türk ve Azeri kültürü tanıtılıyor

İHA

‘Yol Arkadaşım Kitap’ projesi ile Türk ve Azeri kültürü tanıtılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Azerbaycan işbirliği ile yürütülen etwinning projesi “Yol Arkadaşım Kitap” ile kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.
Salgın döneminde tüm dünyada uzaktan eğitimin yaygınlaşması ile birlikte çocukların projelere katılımı da uzaktan yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Ortaokulu Azerbaycan işbirliği ile “Yol Arkadaşım Kitap” etwinning projesine başladı. Ereğli Ormanlı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Reyhan Oflaz’ın yürütücülüğünü yaptığı, İzmir Çiğli Tekel Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Fatma Kolçak ve Ankara Sincan Hacı Bektaşi Veli Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Esra Azize Şimşek'in kuruculuğunda devam eden, 10 öğretmen ve 50 öğrencinin yer aldığı Yol Arkadaşım Kitap Projesi eTwinning yolculuğunda sağlam adımlarla ilerliyor.
Farklı kültürlerin tanımanın yanında, dijital eğitime adaptasyon ve teknoloji kullanımının eğitim alanına entegrasyonunu hedefleyen, öğrencilerin pek çok web2 aracı kullandıkları projede birbirinden farklı etkinliklere yer veriliyor. Kitap okumanın binbir yolunu ortaya koyan Yol Arkadaşım Kitap Projesi sayesinde Azerbaycan'la iş birliği imkanını yakalamak oldukça büyük bir kazanç olduğu ifade edildi.
Ocak ayında başlayıp Mayıs ayında sona erecek olan projenin amacı; öğrencilerin Türkçe dersinin temel hedefleri olan okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini ve kitap okuma alışkanlıklarını geliştiriyor. Bu proje ile öğrenciler, grup çalışması yapma, etkili öğrenme, üst düzey düşünme, yapılandırmacı öğrenme, bireysel öğrenme, sorumluluk alma gibi becerileri kazanırken, Z kuşağı olarak web 2.0 araçlarını keşfediyor ve belirlenen araçları etkin şekilde kullanıyorlar.
Birbirinden ilginç etkinliklerin yapıldığı projede tüm öğretmen ve öğrenciler Türk ve Azeri kültürünü farklı açılardan tanıma imkanı da buluyor. Projenin son etkinliği ise 23 Nisan'da düzenlenen şenlik oldu. Türkiye ve Azerbaycan'dan amatör sanatçıların katıldığı şenlikle proje amacına bir adım daha yaklaşıldı.
Projenin Türk Ortakları şu isimlerden oluşuyor:
"Tekel OrtaokuluİzmirÇiğli/Türkiye Danışman: Fatma Kolçak. Hacı Bektaşi Veli OrtaokuluAnkaraSincan/Türkiye Danışman: Esra Azize Şimşek. Ormanlı OrtaokuluZonguldak/Ereğli/Türkiye Danışman: Reyhan Oflaz
4.DüşünürKolejiAntalyaMuratpaşa/Türkiye Danışman: Tuğba Ilgar Çakır. Sinan Göksun Ortaokulu Sapanca/Türkiye Danışman: Arzu Yılmaz."
Projenin Azeri Ortakları şu isimlerden oluşuyor:
"Elitar GimnaziyaBakü/Azerbaycan Danışman: Fergana Isayeva. Bakı, Heydr liyev Adına Lisey Bakü/Azerbaycan Danışman: Gunay Hamzayeva. Baki, 62 Nomreli Mekteb Lisey Bakü/Azerbaycan Danışman: Khanımgül Hasanova. Bakı Slavyan Univ.Nzdind Mktb Lisey Kompleksi Bakü/Azerbaycan Danışman:Shafa Qurbanova. 119 Nömrli Tam Orta Mktb Bakü/Azerbaycan Danışman: Zamira Hasanova."

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