Vali Tutulmaz’dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Tutulmaz, mesajında, “ 19 Mayıs 1919 Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakarak başlattığı, özgür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği, umutların yeşerdiği, tarihin akışına yön veren bir sürecin ilk adımı ve Aziz milletimizi aydınlık geleceğe ulaştıran, cumhuriyetle buluşturan önemli bir dönüm noktasıdır. Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan kurtuluş ve kuruluşun eşsiz mücadelesi, O’nun önderliğinde aziz milletimizin büyük inanç, azim, cesaret ve kararlılığıyla birlik ve beraberlik ruhu ile yürütülmüş, her türlü imkânsızlığa rağmen zaferle sonuçlanmış, cumhuriyetimizin kuruluşuyla da büyük ve güçlü devletimizin temelleri atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış bir milletin binlerce şehit verilerek, büyük bedeller ödenerek zaferle çıktığı Kurtuluş Savaşında, çok zor koşullar ve imkânsızlıklara rağmen neleri başarabileceğini tüm dünyaya ilan etmiş, büyük zorluklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Türk gençliğine emanet ederek onlara olan güvenini, inancını ve sevgisini göstermiştir. Türk gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine emanet edilen Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkacak, aziz vatanımızı ve cumhuriyetimizi koruyup kollayarak üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirecektir. Yarınımızın teminatı sevgili gençlerimiz, milli ve manevi değerlere bağlı, yüksek idealleri olan, araştıran, sorgulayan, üreten, beceri kabiliyeti ve sorumluluk duygusu yüksek, donanımlı bireyler olarak ülkemizi geleceğe emin adımlarla, güvenle taşıyacak, milli birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Aziz milletimizin milli mücadelede sergilediği azim, inanç ve kararlılığın her zaman örnek alınması ülkemizin başarıya ulaşmasında, büyük ve güçlü olmasında en büyük etken olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgili gençlerimizin ve saygıdeğer halkımızın “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” nı kutluyor, saygılar sunuyorum” dedi.

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