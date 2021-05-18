Başkan Posbıyık, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclis toplantısının ikinci oturumunda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Posbıyık, “Bu ülkenin yurtsever insanlarının, çağdaş, laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda attıkları ilk adımın 102. yılını kutluyoruz” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı AKM Nikah Salonu’nda Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında yapılan ikinci oturum ile tamamlandı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gündem dışı konuşmasında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Pandemi nedeniyle kutlamaların kısıtlı tutulmasına rağmen 19 Mayıs’ı gönülden coşkuyla kutlayacaklarını söyleyen Başkan Posbıyık şu açıklamayı yaptı:

“Bu ülkenin yurtsever insanlarının, çağdaş, laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda attıkları ilk adımın 102. yılını kutluyoruz. Bizler, 102 yıl önce “Ya İstiklal ya ölüm” diyerek canlarını ortaya koyup, cepheden cepheye koşan bir neslin evlatlarıyız. Emperyalizme karşı verdiği mücadelede başarıya ulaşmış, mazlum uluslara örnek olmuş bağımsızlık mücadelemizin bu ilk adımını kutluyorum.

19 Mayıs 1919, haklı mücadelenin ve meşru müdafaanın başladığı tarihtir. 19 Mayıs, Türk milletinin kendi kaderini tayin ettiği tarihtir. 19 Mayıs, milli egemenliğe dayalı Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gündür.

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcıdır. Bandırma vapuruyla çıkılan özgürlük ve bağımsızlık yolunda ülkemizin temelleri atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, açtığı bu yolda gösterdiği hedeflerle, bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma ve koruma mücadelesiyle, hepimize güç ve ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Dünyada Mustafa Kemal Atatürk’ten başka hiçbir lider, mazlum milletlere örnek olan bu büyük mücadelesini ve kurduğu cumhuriyeti gençliğe emanet etmemiştir. Gençler! Bu emanete sahip çıkacağınıza ve Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşma mücadelesine devam edeceğinize güvenim tamdır. Mustafa Kemal Atatürk, sizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluk, armağan ettiği cumhuriyeti ve cumhuriyet değerlerini koruma görevidir. Bu görev sizlere duyulan sonsuz güvenin göstergesidir. Gençler, hepimiz sizlere güveniyoruz. Sizlerden beklentimiz, cumhuriyet değerlerine ve demokrasiye sahip çıkmanızdır. Sorgulayan, eleştiren, fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak yetişmenizdir. Tarih bilincinizle, bilimle, akılla, sanatla beslenmiş aydınlık fikirlerinizle ve Atatürk ilkelerinin yol göstericiliğiyle bunu başaracağınıza inancım tamdır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere, bu uğurda canlarını yitiren şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygıyla şükranla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.”

Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı gündemdeki maddelerin görüşülerek karara bağlanmasıyla tamamlandı.

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