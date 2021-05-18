Otomobil ticari taksiye çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta otomobil ile ticari taksinin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Gazipaşa Caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Hyundai marka 42 CCP 40 otomobil sürücüsü, 67 T 0320 plakalı Renault marka ticari taksiye çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.