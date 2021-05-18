Maddi bağımlısı genç ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ta Terakki Mahallesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) ait Lavuar alanında gençlerin maddi kullanımı yaptığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
Olay akşam saatlerinde Terakki Mahallesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) ait lavuar alanında meydana geldi. Alanın içerisinde gençlerin maddi kullanımı yapıldığı ihbarı polis merkezine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanı didik didik aradı. Yapılan aramalar sonucunda gençlere rastlanılmayınca ihbarın asılsız ortaya çıktı. Ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Öte yandan alanda madde kullanılıma ait boru ve çakmaklar gözlerden kaçmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.