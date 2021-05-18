Alaplı’da patpat kazası: 1 yaralı

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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alaplı Mollabey alternatif yolu mevkisinde meydana gelen kazada, Mehmet G. (36) idaresindeki patpat seyir halindeyken devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Gündoğdu pat pat’ın devrilmesiyle yaralandı. Yaralı, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Gündoğdu’yu Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilirken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

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