Ekrem İmamoğlu’ndan Kandilli’ye proje desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, beldeye yapılacak hizmetler ve projeler ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme yaparak fikir alışverişinde bulundu.



Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Aydın, İBB Başkanı İmamoğlu ile gerçekleşmesi planlanan projelerle ilgili görüşme yaptı, fikir alışverişinde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Aydın'a teşekkür etti. Kandilli'ye yapılacak hizmetler konusunda destek olacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.