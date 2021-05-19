İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu

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Devrek İlçesinde iki katlı ahşap binada meydana gelen yangın sonucunda binada maddi zarar meydana geldi.

Olay akşam saatlerinde Devrek İlçesi Muratlar köyünde meydana geldi. Ahmet A.’a ait 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Biranda dumanlar yükselmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Şans ederi yangında yaralanan olmazken 2 katlı binada maddi zarar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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