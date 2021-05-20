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Otomobilin çarptığı karacaya tedavi

DHA

Otomobilin çarptığı karacaya tedavi


Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.
Alaplı'da ormanlık alandan yola çıkan karaca, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Araç sürücüsü, yaralı karacayı Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Bir ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan karaca, tedavi altına alındı. Veteriner hekim Arif Aktürk, 1 yaşlarındaki karacanın hayati tehlikesi mevcut şekilde geldiğini belirterek, "Sağ arka ayağında çıkık ve vücudun çeşitli yerlerinde yaralar vardı. Ameliyata alarak çıkığı yerine oturttuk. Şu an serumlarla birlikte tedavisine devam ediyoruz. Milli parklarla iletişim haline geçtik. Tedavisine bir süre daha burada devam edeceğiz. Yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ
2021-05-20 13:47:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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