Başkan Bozkurt: "Allah böyle bir felaketi insanlığa yaşatmasın”

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt sel felaketinin 23. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt mesajında Allah böyle bir felaketi, ilçemize, ülkemize ve milletimize ve insanlığa yaşatmasın” dedi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt 23 yıl önce meydana gelen sel felaketi ile ilgili mesaj yayımladı. Başkan Bozkurt'un yayımladığı mesaj şöyle; Bugün 20 Mayıs, Devrek’imizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan sel felaketinin 23. yılı. 23 yıl önce bugün 19 Mayıs’tan itibaren yağmaya başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak Devrek Çayı’nın taşmasına neden olmuş, şehrimizin büyük bir bölümü sular altında kalmış, çok sayıda ev ve iş yeri, yüzlerce araç zarar görmüş, altyapı ve yollar çökmüş, iki köprü yıkılmış ve milyarlarca maddi zarara yol açmıştı. Neyse ki o kötü günleri geride bıraktık Allah böyle bir felaketi, ilçemize, ülkemize ve milletimize ve insanlığa yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.

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