Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ZonguldakAnkara Karayolunda seyir halindeki otomobil sahibinin bakışları arasında alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde ZonguldakAnkara Karayolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine giden otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aracının alev aldığını fark eden araç sürücüsü otomobilden çıktı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren araç sürücüsü itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Alev topuna dönen araç kısa sürede küle dönerken kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen araç tamamen kullanılmaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.