Otomobilin çarptığı karaca tedavi altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin çarptığı karaca tedavi altına alındı

İHA

Otomobilin çarptığı karaca tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan karaca tedavi altına alındı.
Alaplı Yığılca Ormanlık bölge arasındaki bağlantı yolunda yola çıkan karaca, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpma sesi üzerine aracı durduran sürücü yaralı karacayı Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Bir ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan karaca, tedavi altına alındı. Karaca sağlığına kavuştuktan sonra Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek doğaya salınacak.
Karacanın tedavisini yapan veteriner hekim Arif Aktürk,1 yaşlarındaki karacanın hayati tehlikesi mevcut şekilde geldiğini belirterek, "Sağ arka ayağında çıkık ve vücudun çeşitli yerlerinde yaralar vardı. Acil müdahalesini ve iç kanamaya yönelik tedavisini yaptık. Şu an bekliyoruz. İlk 24 saat önemli. Şiddetli bir çarpma olmuş. Kanama riski var. Ameliyata alarak çıkığı yerine oturttuk. Şuan serumlarla birlikte tedavisine devam ediyoruz. Milli Parklarla iletişim haline geçtik. Tedavisine bir süre daha burada devam edeceğiz. Yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fakülte kampüsü için toplandılar
YEREL HABERLER Fakülte kampüsü için toplandılar
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kadına çapıp kaçan otomobil sürücüsü her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Kadına çapıp kaçan otomobil sürücüsü her yerde ...
Başkan Bozkurt: "Allah böyle bir felaketi insanlığa yaşatmasın”
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt: "Allah böyle bir felaketi insanlığa ...
Vali Tutulmaz, Devrek Meslek Yüksek Okulunu gezdi
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, Devrek Meslek Yüksek Okulunu gezdi
Ekipler kademeli normalleşme döneminde denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Ekipler kademeli normalleşme döneminde denetimlerini ...
Genç esnaf kalp krizinden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Genç esnaf kalp krizinden hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı karacaya tedavi
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı karacaya tedavi
SGK’dan GMİS’e ziyaret
YEREL HABERLER SGK’dan GMİS’e ziyaret
İş kazası geçiren adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İş kazası geçiren adam hayatını kaybetti
Zonguldak Jandarmasından dev uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Zonguldak Jandarmasından dev uyuşturucu operasyonu
Posbıyık: “Gençliğimize, halkımıza güveniyoruz” Ereğli halkı 19 Mayıs coşkusuna evlerinden katıldı
YEREL HABERLER Posbıyık: “Gençliğimize, halkımıza ...
Kavgada bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Kavgada bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı
Beşiktaşlı taraftar hem şampiyonluk hem 19 Mayıs coşkusunu bir arada yaşadı Taraftarlar meşaleler ve sloganlar eşliğinde şehirde şampiyonluk turu attı
YEREL HABERLER Beşiktaşlı taraftar hem şampiyonluk hem 19 Mayıs ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Asker uğurlama konvoyunda drift yapıp caddeyi dumana boğdu Trafiği tehlikeye sokan konvoy nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Asker uğurlama konvoyunda drift yapıp caddeyi dumana ...
Kısıtlamanın ardından plaja akın ettiler
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ardından plaja akın ettiler
İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER İki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu
Pazar tezgahına öyle bir yazı astı ki görenler duygusal anlar yaşadı
YEREL HABERLER Pazar tezgahına öyle bir yazı astı ki görenler ...
Şehrin tarihi yerlerinde Gençliğe Hitabe okundu 19 Mayıs’ta gençlerden anlamlı klip
YEREL HABERLER Şehrin tarihi yerlerinde Gençliğe Hitabe okundu 19 ...
Bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı
En çok vaka düşüşü yaşanan kentte pazarcılardan uyarı
YEREL HABERLER En çok vaka düşüşü yaşanan kentte pazarcılardan uyarı
Sağlık Sen hastane çalışanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Sağlık Sen hastane çalışanlarını ziyaret etti
En çok düşüş yaşanan iller arasına giren Zonguldak’ta yoğunluk sürüyor
YEREL HABERLER En çok düşüş yaşanan iller arasına giren Zonguldak’ta ...