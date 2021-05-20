4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı, kalabalık polis uyarılarına aldırmadı

Zonguldak Alaplı İlçesinde 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Polisin uyarılarına rağmen yangını izlemek isteyen kalabalık sosyal mesafe kuralını dakikalarca ihlal etti.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Alaplı İlçesinde Çay boyu Mahallesinde bulunan Cemal Kahraman’a ait 4 katlı binan en üst katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı .Binanın üst katında alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, teras ve apartmanın çatı kısmında çıkan yangını yaklaşık 1 saat çalışma sonucunda söndürdü. Binada oturan ve yangın esnasında gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlara ise komşuları destek oldu. yangını görerek itfaiye ekiplerine haber veren Mehmet.O isimli vatandaş, “Ben evden dışarı çıktığım zaman çatının alev aldığını gördüm. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. İtfaiye ve daha sonrasında ambulans ile polis ekipleri geldi. Ama çok şükür olay esnasında yaralanan olmadı” dedi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.



"Kalabalık polis uyarılarına aldırmadı"

Yangını söndürme çalışmalarını izlemek isteyenler sokakta kalabalık oluşturdu. Sokağın başında toplanan kalabalık, polis ekiplerinin ikazlarına rağmen dakikalar boyunca yangını izledi. Kalabalığın toplandığı noktada sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.