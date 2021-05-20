Vali Tutulmaz Devrek’te incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Devrek’e geldi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Devrek’e geldi. İlçe protokolü tarafından karşılanan Vali Tutulmaz belediye tarafından oluşturulmaya başlanan “Devrek Kent Müzesi’ni ziyaret ederek buradaki yetkililerden bilgiler aldı.

Başkan Bozkurt, Vali Tutulmaz’a oluşturulan bu müzede Devrek’in geçmiş ve yakın tarihine yönelik eserlerin sergileneceğini, Devrek yaşamı, gelenek ve ananelerini yansıtan eşya ve dökümanlarla geçmiş kültürün gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı bilgisini verdi.

Müze için Belediye Meclisinin karar aldığını ve bu nedenle eşya ve döküman toplanılmasına başlanıldığını da belirten Başkan Çetin Bozkurt, Vali Tutulmaz’dan müze için yardım talebinde bulundu. Tutulmaz da, müzenin plan ve projesinin çıkarılmasını isteyerek müzenin kurulması ve açılmasına Valilik olarak maddi ve manevi destek vermeye hazır olduklarını söylerken, Başkan Çetin Bozkurt, Vali Tutulmaz’a destek ve yardımları nedeniyle teşekkür etti.

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