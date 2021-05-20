Diyarbekirsporlu oyuncudan başkan Bozkurt’ta ziyaret

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Diyarbekirspor’un tecrübeli ve önde gelen oyuncularından Murathan Buruş’ı ağırladı.

Devrek’in yetiştirdiği ünlü oyuncu Murathan Buruş, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret ederek, Diyarbekirspor’da giydiği 67 numaralı formasını hediye etti. Başkan Bozkurt Murathan Buruş’u Diyarbekirspor’da gösterdiği tecrübe, performans ve oyun yeteneği nedeniyle kutladı. Diyarbekirspor’un güzide bir kulüp olduğunu da belirten Başkan Çetin Bozkurt, “Ligi şampiyon olarak tamamlayıp 2. Lige yükselen Diyarbekirspor’umuzu, oyuncularını ve yöneticilerini kutluyorum. 2. Ligde de başarılarının devamını diliyorum. Bu şampiyonluk da büyük emeği olan hemşerimiz kardeşimiz Murathan Buruş’u da bir kez daha kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Murathan Buruş ise ziyareti anısına Diyarbekirspor’da giydiği 67 numaralı formasını Başkan Çetin Bozkurt’a hediye etti. Başkan Bozkurt da ziyaretleri ve hediyesi için Murathan Buruş’a teşekkür etti.

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