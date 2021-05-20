Zonguldak'taki yangında 8 iş yerinin çatısı hasar gördü



Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, çevre belediyelerin takviye ekipleriyle söndürülürken, 8 iş yerinin çatısı hasar gördü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan iş yerlerinin çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikte bulunan iş yerlerinin çatısına sıçradı. Yangına Kilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Alevlerin büyümesi üzerine çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinden gelen takviye ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangını izlemek isteyenler ile polisler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da ilçeye gelerek bölgede incelemelerde bulundu. Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını söyledi. 8 iş yerinin çatısında hasar meydana geldiğini ifade eden Başkan Altun, "Şu anda çıkış sebebi belli değil. Bir lokanta var, eczane ve hırdavat dükkanı var. Allah'a şükür can kaybı yok. 8 dükkanımızın çatısında maddi zarar var. İçlerinde bir zarar yok inşallah. Çok fazla zarar olmadan atlattık inşallah." dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-05-20 19:12:18



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