Maske ve sosyal mesafesiz 'asker uğurlaması'

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, sosyal mesafe ve maske tedbirlerini hiçe sayarak oyun havası eşliğinde oynayıp, asker uğurlaması yapan gençler tepki çekti.

Mithatpaşa Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında toplanan bir grup genç, asker uğurlaması yaptı. Minibüsten açtıkları oyun havası eşliğinde meşaleler yakarak oynayan gençlerin sosyal mesafe ve maske tedbirlere uymadığı görüldü. Koronavirüs salgınına aldırış etmeden birbirlerine sarılan gençlerin tedbirsiz davranışları tepki çekti. Gençler, yaklaşık yarım saat boyunca eğlendikten sonra mahalleden ayrıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-05-20 20:37:46



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