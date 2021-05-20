Asker uğurlama konvoyunda drift yapan sürücüler yürekleri ağza getirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde asker uğurlama konvoyunda otomobillerle drift yapan sürücüler yürekleri ağızlara getirdi.

Kozlu ilçesinde asker konvoyu yapan vatandaşlar otomobilleriyle boş alana girdi. Ardından vatandaşlar otomobilleriyle dakikalarca drift yaptı. Ortalığı tozu dumana katan sürücüler yürekleri ağızlara getirdi. Diğer yandan çevreden geçen vatandaşlarda o anları cep telefonlarına saniye saniye kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.