Madde bağımlısı şahıs evini ateşe verip çıkan yangında hayatını kaybetti

Devrek’te madde bağımlısı adam evini ateşe verirken, kendisi de çıkan yangında hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Zonguldak’ın Devrek İlçesi Pazar yeri Gül Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 50 yaşındaki Muhammet Karka isimli vatandaş oturduğu evi benzin dökerek ateşe verirken, çıkan yangın sonucunda kendisi de alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Madde bağımlısı Muhammet Karka yangın anında evde olduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Madde bağımlısı adamın yanmış cesedi ekipler tarafından evden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

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