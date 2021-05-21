Seyir halindeki araçta yangın çıktı

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Zonguldak’ta seyir halindeki araç alev aldı. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Olay sabah saatlerinde Kozlu İlçesinde bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre 67 AAF 354 plakalı otomobil seyir halinde ilerlerken motor kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürecek kontrol altına aldı.

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