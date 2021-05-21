Şehire uyuşturucu sokacaklardı ekipler tarafından yakalandı

Zonguldak iline uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şahısların aracına ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; S.A. isimli şahsın araçla Zonguldak ili ve ilçelerine uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Zonguldak Alaplı İlçesi AkçakocaAlaplı yolu üzerinde durdurulan araçta içerisinde E.Ö. (40), S.A.(31), E.A. (40) ve A.B.(35) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde Bulundurmak (TCK Md.191) suçundan adli işlemlere başlanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.