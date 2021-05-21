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Zonguldak'ta yoğun sis

DHA

Zonguldak'ta yoğun sis


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, yoğun sis nedeniyle İstanbul yolunun Ereğli kesiminde görüş uzaklığı düşerken, ulaşımda aksama oldu. 
Zonguldakİstanbul yolunun Ereğli kesiminde, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı 10 metreye kadar düştü. Ulaşımda aksama olurken, sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Trafik ekipleri de güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-05-21 12:10:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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