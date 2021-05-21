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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, yoğun sis nedeniyle İstanbul yolunun Ereğli kesiminde görüş uzaklığı düşerken, ulaşımda aksama oldu.

Zonguldakİstanbul yolunun Ereğli kesiminde, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı 10 metreye kadar düştü. Ulaşımda aksama olurken, sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi. Trafik ekipleri de güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-05-21 12:10:57



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