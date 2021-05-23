Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kubar esrar ele geçirirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesind; M.E.K. ve M.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Kilimli ilçesi Türkali köyünde M.E.K. ve M.Ö. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ele geçirildi. Şahıslar hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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