Filyos Vadisi'ndeki bereketli toprakları ürünle buluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filyos Vadisi'ndeki bereketli toprakları ürünle buluşturdu

İHA

Filyos Vadisi'ndeki bereketli toprakları ürünle buluşturdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden iş adamı Sezgin Çalışkan, Filyos Vadisi’nde yüzlerce dönümlük alana yüz binlerce çilek ve kapya biberi dikti.
İstanbul’da unlu mamullerin tedarikçiliğini yapan iş adamı Sezgin Çalışkan, yüzlerce dönümlük alanda, iyi tarım uygulamalarıyla ürün yetiştirmeye çalışıyor. Milli Emlak’tan Filyos Irmağı kıyısında arazi kiralayarak “iyi tarım” uygulamalarına başlayan Çalışkan; iki yüz bine yakın çilek ve yüz bin kapya biberini toprakla buluşturdu.
Filyos Vadisi’nin pek çok konuda Antalya ile yarışabilecek koşullara sahip olduğunu ifade eden Çalışkan, “Birincisi toprağımız çok verimli. Yedi ayrı yerden toprak alıp analiz yaptırdık, en az Antalya kadar verimli olduğunu gördük. 25 yıl geriye dönük hava raporlarını inceledik. Bitkinin strese girip verimini düşürdüğü 5 derecenin altı ile 35 derecenin üstünü neredeyse hiç görmüyor. Ortalama hava sıcaklığı yazın 27 derece, kışınsa o da kısa süreli olmak üzere en fazla eksi altıyı, yediyi görüyor. Evet, Antalya bir tarım kenti ama bizim de ciddi avantajlarımız var. Nakliye ücretini de sildiğimiz zaman oranının fiyatlarını rahatlıkla tutturabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Toprak ve ilkim analizlerinde “Yediveren” olarak bilinen Albion türü çileğin üretimine çok müsait olduğunu görünce bu türe ağırlık veren Çalışkan, “Tabii bu bizim ilk denememiz. Albion çileği Antalya’da hava çok sıcak olduğu için yetiştirilemiyor. Oralarda daha çok Rubigen cinsi çilekler üretiliyor. Albion türü için tüm olanaklar burada bulunuyor. Bir de en önemli özelliği mayıs sonu haziran başı, pek çok yerde çilek bitmişken bu türde hasada yeni başlanıyor.  Adı üzerinde, Yediveren. şayet havalarda olağanüstü bir durum olmazsa, kasım ayının sonuna kadar altı ay hasat yapabileceğiz. Tarımsal faaliyet bölgede özellikle kadın istihdamına da ciddi katkı sunacak.  Mesela bizim tarlamızda, günde ortalama 20 kişi çalışıyor. Hasat ve dikim zamanlarında bu sayı 30’a çıkıyor. Yıllık çalışma süresiyse iş hazırlığıyla birlikte, sekiz, sekiz buçuk ayı buluyor” şeklinde konuştu.
Filyos Vadisi’nde ekilmedik bir karış yer kalmasının bile büyük israf olduğunu söyleyen Çalışkan, “Biz herkesi bu konuda teşvik ediyoruz. Danışan herkese bildiğimiz her şeyi anlatıyoruz. Bu pazar büyürse herkese faydası var. Vadide çoğunlukla silajlık mısır yapılıyor, biz de yapıyoruz. Ama silajın katma değeri çok düşük. Para kazandırıyor mu, evet, kazandırıyor ama buraya bir faydası yok. Her şeyi traktör hallediyor. Bize göre yapılabilir değil, katma değeri daha yüksek ürünlere yönelmek lazım. İnşallah istediğimiz üretimi yapıp müşterilerimize mahcup olmadan işi devam ettirebilirsek daha başka ürünler için de önümüz açılacak. Seneye mesela 100 dönüm sakız kabağı, 200 dönüm brokoli yapın diyecekler. Bu da Filyos Vadisi’ni bir tarımsal merkez haline dönüştürecek” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülüç’te okul projesi hız kazandı
YEREL HABERLER Gülüç’te okul projesi hız kazandı
Zonguldaklı sporcu yeniden milli formayı giyecek
YEREL HABERLER Zonguldaklı sporcu yeniden milli formayı giyecek
Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerle değerler köprüsünde buluştular
YEREL HABERLER Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerle değerler ...
Zonguldak'ta hafta sonu sessizlik hakim
YEREL HABERLER Zonguldak'ta hafta sonu sessizlik hakim
Yasadışı yollardan Zonguldak’a gelen dört kişi yakalandı
YEREL HABERLER Yasadışı yollardan Zonguldak’a gelen dört kişi ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Gazeteciler siyasi partilerle Ereğli’yi konuştu
YEREL HABERLER Gazeteciler siyasi partilerle Ereğli’yi konuştu
Gazetecilerden Erdoğan’a hem taziye hem kutlama
YEREL HABERLER Gazetecilerden Erdoğan’a hem taziye hem kutlama
Tedbirler etkisini gösterdi, Ereğli yeşile döndü
YEREL HABERLER Tedbirler etkisini gösterdi, Ereğli yeşile döndü
Kısıtlama halk pazarını vurdu, tezgahlar boş kaldı
YEREL HABERLER Kısıtlama halk pazarını vurdu, tezgahlar boş kaldı
(Özel) Gazze'deki vahşeti çizdiği karikatürler ile anlatıyor Karikatürler bu kez Filistin'e destek için çizildi
YEREL HABERLER (Özel) Gazze'deki vahşeti çizdiği karikatürler ile ...
Belediye Plajı’nda çalışmalar hız kazandı
YEREL HABERLER Belediye Plajı’nda çalışmalar hız kazandı
Devrek’te ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Devrek’te ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
Almanya’ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli gözaltında
YEREL HABERLER Almanya’ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli ...
Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği
YEREL HABERLER Koronadan ölen polisin çocuğuna eğitim desteği
Otobüsten inmek isteyen yaşlı kadınlar hastanelik oldu
YEREL HABERLER Otobüsten inmek isteyen yaşlı kadınlar hastanelik ...
Belirlenen 8 bölgeye Çocuk Parkı yapılacak
YEREL HABERLER Belirlenen 8 bölgeye Çocuk Parkı yapılacak
“Tüm İşçi Emeklileri Derneği’nden GMİS’e ziyaret
YEREL HABERLER “Tüm İşçi Emeklileri Derneği’nden GMİS’e ziyaret
Şehidin kardeşlerinin talebi yerine getirildi
YEREL HABERLER Şehidin kardeşlerinin talebi yerine getirildi
Kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın fotoğrafını öptü 
YEREL HABERLER Kaza yaptı, ambulansa bindirilirken sevdiği kızın ...
Benzin döküp ateşe verdiği evinde öldü
YEREL HABERLER Benzin döküp ateşe verdiği evinde öldü
Okul müdür ve öğretmenlere eğitim semineri
YEREL HABERLER Okul müdür ve öğretmenlere eğitim semineri
15 yaşındaki sürücü izinsiz aldığı motosiklet ile kaza yaptı Hastaneye gidene kadar sevgilisinin fotoğrafına baktı
YEREL HABERLER 15 yaşındaki sürücü izinsiz aldığı motosiklet ile ...
Devrek’te gece çıkan yangının gündüz görüntüleri yangını şiddetini ortaya koydu
YEREL HABERLER Devrek’te gece çıkan yangının gündüz görüntüleri ...