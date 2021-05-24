Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Devrek Yolu caddesi Cevizler kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Kepez mevkiinden çarşı istikametine giden Muzaffer Altun (67) idaresindeki 67 ABJ 928 plakalı motosiklet, 1 No'lu Molla Ahmet Sokaktan kavşağa giren Gökhan C. idaresindeki 67 AAB 156 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Altun için olay yerine 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Altun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Gökhan C. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.