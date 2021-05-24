Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Edinilen bilgiye Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; G.Y. (33) ve F.K.(37) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Karaman Beldesinde durdurulan ve içerisinde G.Y. (33) ve F.K.(37) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan arama neticesinde: 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.