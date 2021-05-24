Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; G.Y. (33) ve F.K.(37) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Karaman Beldesinde durdurulan ve içerisinde G.Y. (33) ve F.K.(37) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan arama neticesinde: 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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