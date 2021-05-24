Ekipler kademeli normalleşme döneminde denetimlerini sürdürüyor

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Zonguldak'ta korona virüs denetimleri kapsamında ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak Valiliği Kademeli normalleşme döneminde korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kolluk kuvvetleri, zabıta ve diğer birimlerden oluşturulan ekipler market, bakkal, kuruyemiş, pazar yeri yerlerde denetim yaptı. Ekipler maske, mesafe, hijyen kurallarına karşı esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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